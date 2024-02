Solaro | annunciati dieci esuberi alla Electrolux Cosa si sta facendo per evitarli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Vertenza: poche buone nuove, ma nello stabilimento disi può tirare un sospiro di sollievo, almeno per quanto riguarda le prospettive. Nella trattativa sui 373dall’azienda, infatti, non si è ancora giunti ad alcun accordo. La partita fra sindacati e dirigenza, quindi, continuerà, anche se sulla modalità di gestione degli addii si è arrivati a ottenere i primi risultati, seppur vincolati all’evoluzione dell’intera vicenda, come si legge in una nota congiunta di Fim, Fiom e Uilm. La situazione "Nonostante la dichiara comune volontà di ricorrere al criterio della volontarietà per la gestione degli– si legge nel comunicato – non è stato ancora raggiunto l’accordo su come affrontare le 373 eccedenze dichiarate da ...