Sofia Goggia vittima di una brutta caduta | voci di in un infortunio molto serio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Bruttissimoper. La fuoriclasse bergamasca, infatti, secondo le primesi è procurata la frattura di tibia e perone nel corso di una sessione di allenamento di gigante che si teneva presso la pista Casola di Pontedilegno, nel bresciano: l’azzurra ha inforcato con la gamba destra in una porta che girava verso destra. Secondo la FISI, la Commissione Medica federale non si è ancora espressa sulla diagnosi dell’e gli accertamenti verranno effettuati nelle prossime ore. Qualora la gravità dell’fosse confermata,dovrebbe quasi certamente dare addio al sogno di vincere per la quinta volta in carriera la Coppa del Mondo di discesa: attualmente la classe 1992 è al comando della classifica con 350 punti, seguita ...

Stagione finita per Sofia Goggia. La 31enne campionessa azzurra si è infortunata nel corso di un allenamento a Temù, in provincia di Brescia, sulle piste Pontedilegno-Tonale. Le prime informazioni, da ...L'incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 10 del 5 febbraio sulla pista Casola Nera di Ponte di Legno. Sofia è stata portata via con l'eliambulanza e al momento si sta valutando l'esatta entitùà ...