Sofia Goggia | terribile infortunio in allenamento | rotti tibia e perone | addio alla Coppa del mondo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024ha subito una rottura dellae deldurante una sessione dia Temù. È stato unper la celebre atleta dello sci italiano, impegnata in questi giorni per la preparazionedel. La sua stagione agonistica può ora essere considerata conclusa. L’choc La sciatrice italiana si è fatta male durante l’di lunedì mattina a Temù, in provincia di Brescia.è caduta e ha messo male la gamba, procurandosi la frattura di. Undavvero sfortunato per ...

Paura per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca è caduta mentre si allenava nella località di Temu, in provincia di Brescia. Secondo quanto si apprende da ...Stagione finita per la campionessa italiana dello sci Sofia Goggia. L’azzurra si è infortunata nel corso di un allenamento a Temù, in provincia di Brescia, riportando la frattura di tibia e perone. L’ ...Grave infortunio per Sofia Goggia. Per la campionessa, stella dello sci italiano, si teme la rottura di tibia e perone durante una sessione di allenamento nella località di Temù, in provincia di ...