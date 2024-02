Sofia Goggia | tanti infortuni e l’impresa dei Giochi 2022

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (askanews) – La caduta sulla pista Casola nera di Ponte di Legno è solo l’ultimo diche hanno costellato la carriera dima che non le hanno impedito di essere una delle stelle più luminose dello sci mondiale. E’ ancora vivo il ricordo di quanto accadde a Cortina il 23 gennaioquando riportò una microfrattura al perone, una distorsione al ginocchio sinistro e la lesione del legamento crociato. Dopo soli 23 giorni si presentò alle Olimpiadi di Yanqing in Cina conquistando un incredibile argento. In carriera la bergamasca è campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali. Il primo incidente a soli quindici anni con la rottura del legamento crociato e del ...

La brutta caduta in allenamento La brutta caduta, con sospetta frattura di tibia e perone subito in allenamento a Temù, nel Bresciano, nel bel mezzo della stagione agonistica 2023-24, è una… Leggi ...Scia sempre al limite, alle volte anche oltre. Perfino in allenamento. E' una carriera ricca di successi ma costellata anche da tanti infortuni, quella di Sofia Goggia, campionessa azzurra dello sci, ...