Sofia Goggia operata dopo le fratture alla caviglia | riposo forzato per 40 giorni | «Mi rialzerò anche stavolta»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È stata«con successo», ricoverataclinica La Madonnina di Milano,che questa mattina ha subito un brutto infortunio durante l’allenamento a Ponte di Legno, vicino a Temù, in provincia di Brescia. L’intervento è servito a ridurre una «frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro».i primi accertamenti, era emerso chesi era fratturata tibia e malleolo. Secondo la Federsci,ora dovrà restare ferma almeno 40prima di poter iniziare il recupero con la fisioterapia. Stagione finita Il grave infortunio di oggi mette di fatto finestagione in corso, con la bergamasca in testaclassifica della discesa ...