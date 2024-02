Sofia Goggia | infortunio per la sciatrice | frattura della tibia e del malleolo tibiale in allenamento Operata e ferma 40 giorni | «Saprò rialzarmi»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Graveperche oggi si stava allenando vicino Brescia. Per laitaliana, dopo ore di incertezza, è stata conta ladie del...

Grave infortunio e Stagione finita per Sofia Goggia . La campionessa azzurra si è infortunata nel corso di un allenamento, riportando la frattura di ... (sportface)

Sofia Goggia è stata operata «con successo» per la riduzione «di una frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro», e ... (feedpress.me)

Roma, 5 feb. (askanews) – “Dispiace sempre quando si fa male un atleta. Sofia , in particolare era in un momento molto positivo: forte nella ... (ildenaro)

AGI - Nuovo Grave infortunio per Sofia Goggia. La sciatrice è stata operata con successo nella Clinica 'La Madonnina' di Milano per la riduzione di ... (agi)

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - L'azzurra Sofia Goggia è stata operata con successo presso la Clinica La Madonnina di Milano dal dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica Fisi, in ...Sofia Goggia sarà operata oggi, lunedì 5 febbraio, alla clinica La Madonnina di Milano. Questa mattina la sciatrice bergamasca ha subìto un brutto infortunio durante l’allenamento a Temù, in provincia ...All'atleta é stata applicata una placca con sette viti per la riduzione articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro ...