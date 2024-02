Sofia Goggia | infortunio in allenamento | intervento immediato | cosa dice il medico

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La notizia peggiore per lo sci alpino italiano è arrivata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 febbraio 2024. A Ponte di Legno, impegnata in untecnico sulla pista Casola Nera, in vista della prova di gigante a Soldeu, è caduta inforcando con la gamba destra una porta in una curva. Sin da subito l’è apparso qualdi piuttosto importante. Si vociferava di una sospetta frattura di tibia e malleolo. Un’indiscrezione poi tristemente confermata dagli esami strumentali. Leggi anche: Perché Jannik Sinner non andrà al Festival di Sanremo: il vero motivo dietro il noinDopo la caduta in ...