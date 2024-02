Sofia Goggia | campionessa tormentata dalle cadute | tutti gli infortuni della sua carriera

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ci risiamo: ladiviene nuovamente falcidiata da uno. La terribile caduta in allenamento a Ponte di Legno frena ancora una volta ladello sci azzurro, che era lanciata verso la conquista di quella che sarebbe stata la quinta Coppa del Mondo di discesa libera. Purtroppo, non è una novità.ha fattoricerca del limite il quidsua straordinaria forza. “Only the brave“, solo i coraggiosi. Un’attitudine che le ha permesso di conquistare un incredibile numero di successi: oro olimpico in discesa libera a Pyeongchang 2018, quattro Coppe del Mondo di discesa libera, due medaglie ai Mondiali. Senza dimenticare l’argento a Pechino 2022 (proprio dopo un rientro lampo da un altro ...

