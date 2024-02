Sofia Goggia | caduta in allenamento | paura per infortunio

(Adnkronos) – infortunio per Sofia Goggia , in allenamento a Ponte di Legno. Dopo essere caduta , la fuoriclasse azzurra è stata immediatamente ... (periodicodaily)

Sofia Goggia si sarebbe fratturata tibia e perone in allenamento a Temù. infortunio choc per la stella dello sci italiano, che si stava preparando ... (leggo)

Roma, 5 feb. (askanews) – Paura per Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca è caduta in allenamento, sulla pista Casola nera di Ponte di Legno e si temono conseguenze sulla stagione. “Sofia Goggia è cad ...Quello fu anche l’episodio che si lega all’aneddoto di Dominique Gisin che le cedette il posto in business class per il rientro in Europa: la curiosità che unisce Sofia alla campionessa svizzera è che ...E stavolta il dazio da pagare è toccato a casa Italia, con la fuoriclasse delle discipline veloci Sofia Goggia che durante un allenamento sulle nevi di Temù, nel bresciano, ha riportato la sospetta ...