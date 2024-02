SNAI – Sanremo | Annalisa favorita | segue Angelina Mango Geolier e Alessandra Amoroso pari al terzo posto a 7 | 50

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Martedì al via il Festival: due donne si contendono il trionfo nelle quote antepost, subito fuori dalle prime tre posizioni i Negramaro (8,00). Premio della critica: domina Loredana Berté, poi Fiorella Mannoia Milano, 5 febbraio 2023 – Al teatro Ariston è tutto pronto per l’inizio di un Festival diche per una settimana sarà