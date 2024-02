SNAI – Sanremo | Annalisa favorita | segue Angelina Mango Geolier e Alessandra Amoroso pari al terzo posto a 7 | 50

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) - Martedì al via il Festival: due donne si contendono il trionfo nelle quote antepost, subito fuori dalle prime tre posizioni i Negramaro (8,00). Premio della critica: domina Loredana Berté, poi Fiorella Mannoia Milano, 5 febbraio 2023 – Al teatro Ariston è tutto pronto per l'inizio di un Festival diche per una settimana sarà al centro dei discorsi di milioni di italiani. Chi succederà nell'albo d'oro a Marco Mengoni? Secondo le quote, sarà una questione tra due donne, con(in gara con "Sinceramente")a 3,75, seguita dicon "La noia" a 4,50. Il gradino più basso del podio se lo dividono("I p' me, tu p' te") e("Fino a qui") a 7,50, con i Negramaro e la loro "Ricominciamo tutto" a 8,00. La distanza trasi annulla nella lavagna sulla cantante che chiuderà al comando la serata inaugurale (3,50), dove fa irruzione a 5,50 Loredana Berté con "Pazza". La possibilità che il podio finale sia comda tutte donne, infine, è offerta a 4,25. Premio della critica Proprio Loredana Berté domina invece nelle quote per il premio della critica a 1,85; in questa classifica,Fiorella Mannoia ("Mariposa") con 2,75, con Dargen D'Amico ("Onda alta") a 7,50 e la coppia Diodato ("Ti muovi")-Negramaro a 10. Susi può giocare su tutto: a 2,50 c'è l'Under 33,5 anni come età del vincitore, a 1,45 l'Over. E ancora: il fatto che Amadeus si presenti sul palco con il papillon nella prima serata ha una quota rasoterra (1,10), molto più bassa rispetto alla cravatta del presentatore a 7,50. E a proposito di Amadeus, deve ancora iniziare il Festival 2024 ma già si può scommettere su chi condurrà quello del 2025: in cima c'è Alessandro Cattelan a 3,50, seguito da Carlo Conti a 5,50 e dal trio Fabio Fazio-Paolo Bonolis-Gerry Scotti a 6,50. Una conferma di Amadeus? A 7,50, stessa quota di Maria De Filippi. Ultimo classificato Si canta all'Ariston anche per evitare l'ultimonella classifica, chealla vigilia dell'inizio del Festival assegna ai Bnkr44 e a Fred De Palma, entrambi a 3,25 rispettivamente con "Governo Punk" e "Il cielo non ci vuole". Subito dietro, a 4,50, Il Tre ("Fragili") e La Sad ("Autodistruttivo"). Sio, si comincia.