Sinner residente a Montecarlo? Chi lo critica non sa cosa comporta essere italiani all’estero

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È passata una settimana dalla vittoria di Jannikagli Australian Open, evento che mi sono gustato in diretta e dal vivo avendo la fortuna di vivere a Melbourne. Un secondo dopo il trionfo, è partita la polemica circa la residenza monegasca del nostro nuovo Signore della racchetta. Ovviamente non è la prima volta che uno sportivo finisce sulla graticola per la sua situazione fiscale, ma in questa occasione si è aggiunto l’incredibile elemento nazionalistico basato sul fatto che “un vero italiano paga le tasse in Italia”. Come persona che ha passato il 50% della propria carriera fuori dai confini patrii, mi sono sentito colpito nel vivo e mi sono chiesto se meritassi il ritiro del passaporto. Ed ho cercato, come tendo a fare sovente, di trovare un angolo od una prospettiva nelle argomentazioni postemi per sfidare e magari rivedere la mia opinione, magari furbetta ...