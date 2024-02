Sinner e Ferragni vite parallele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) di Pupo Separati alla nascita. Chiarae Jannik, due fenomeni del nostro tempo.vive i social come realtà assoluta, fa della sua vita una soap opera e fa diventare influencer madre, fratelli e congiunti., invece, dice che i social sono irreali e, nonostante sia già molto ricco, lascia che i suoi genitori continuino a lavorare in un ristorante. La prima viene invitata al Festival di Sanremo e, mesi prima, organizza ogni piccolo dettaglio della sua partecipazione. Il secondo, ugualmente invitato, rifiuta quasi schifato. La prima paga le tasse in Italia ma ora, per un caso di pubblicità legate alla beneficenza, è sotto inchiesta. Il secondo, che dal 2020 ha la residenza a Montecarlo, non sappiamo se faccia beneficenza, ma sappiamo che le tasse in Italia non le paga più.