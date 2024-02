Silano Iss | ' diete sono cosa seria | pericoli da sfide e consigli social'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - Mettersi a dieta "non è banale. I regimi alimentariuna. E devono essere proposti in base alle caratteristiche specifiche di chi ne ha bisogno". Per questo "può essere rischioso seguire iincontrollati dispensati suinetwork. E ancora più pericolosele challenge alimentari". Così all'Adnkronos Salute Marco, direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell'Istituto superire di Sanità (Iss), in merito all'appello lanciato dall'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate' che mette in guardia sulla diffusione, via Tik Tok, diate dagli "influencer di turno". Un'iniziativa "che mi trova completamente ...