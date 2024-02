SIAE | a Sanremo la Piazza della Musica | tante storie in un unico luogo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Laè ormai da anni una realtà consolidata e apprezzata, tanto dal pubblico quanto dagli addetti ai lavori., un: per l’edizione 2024, lae le principali collecting e sigle associative dell’industriale italiana animerannoBorea D’Olmo, trasformata per la settimana festivaliera in. Uno spazio di confronto per autori, editori, artisti, produttori, giornalisti e pubblico, che prevede laLounge e la Casa. Casaospiterà panel a cura delle collecting e delle associazioni partner dell’iniziativa. ...