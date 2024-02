Si è spento Vieri Bongini Una vita all’interno della Cgil Fu anche assessore in Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si èall’età di 93 anni, unanellaintra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. Esprime cordoglio la giunta del sindaco Biffoni. Commosse la parole di Lorenzo Pancini, segretario generaleCamera del Lavoro. "Perdiamo un compagno, un amico, che fin dalla giovanissima età ha abbracciato la causa dei lavoratori – il ricordo di Pancini – a partire da quel mondo contadino da cui proveniva. Una persona, un sindacalista che, nell’arcosua, è sempre stato dalla parte del mondo del lavoro, si è sempre battuto per i diritti dei più umili, di chi veniva sfruttato, in fabbrica e nei campi. Per laè un grave lutto, una grave perdita". Nato a ...