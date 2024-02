Sì | Boldrini | fa differenza se a stuprare sono i migranti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Peggio dello stupro c’è solo chi gira intorno allo stupro. La deputata Laura, quella fissata con le declinazioni al femminile e con l’accoglienza a tout prix, mette un messaggio sui social dove gira intorno alla orrenda storia di Catania, all’insegna della più squisita falsa coscienza di stampo marxista.è parte di una strategia di sinistra, piddina, che manda i propri esponenti a mitragliare lo stesso concetto in fotocopia dappertutto, come se una baggianata, ripetuta in coro, assumesse fondatezza di senso compiuto. Invece resta un modo poco decente, poco dignitoso di girarci intorno, di eludere le cose. “Un altro stupro di gruppo. Un’altra vittima giovanissima e coraggiosa che denuncia. Dopo i fatti gravissimi di Palermo e Caivano, adesso anche a Catania il branco agisce su una ragazza come su una preda. E l’età degli stupratori e ...