Sgarbi | Meloni verifichi altri conflitti

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 10.40 Mentre esce la delibera con cui l'Antitrust stabilisce che il sottosegretario"ha esercitato attività professionali in violazione della legge sul conflitto di interesse" Vittorioscrive sul Corsera alla premier. "Controlli se ci sonodi interessi", la invita e poi annuncia il ricorso al Tar: "La delibera è chiara: non posso essere me stesso e essere sottosegretario. Non sono ancora un ex -precisa- le dimissioni le ho annunciaciate ma le devo ancora negoziare col governo. Sarà un'agonia lunga".