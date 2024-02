Sgarbi | “Mia incompatibilità? Chiedo all’Antitrust indagine su tutte le istituzioni”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 febbraio 2024 – Muoiacon tutti i filistei… Il sottosegretario alla cultura (forse ex) fa un po’ come Sansone e, dopo la sentenza dell’Atitrust sul “conflitto di interessi” chiede una verifica per tutti i componenti del Governo. Questioni che si intrecciano con la “disavventura” del quadro rubato. Ma cerchiamo di fare un po’ di ordine nella vicenda. Apertura della mostra a palazzo Ducale, "Artemisia Gentileschi, coraggio e passione", il critico d'arte e sottosegretario Vittorioha partecipato all'apertura. Genova, 15 novembre 2023. ANSA/LUCA ZENNARO La sentenza dell’Antitrust L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato oggi, sul bollettino settimanale, la delibera che riguarda Vittoriodove si legge che "il sottosegretario alla Cultura ha esercitato attività professionali in veste ...

perché sono Sgarbi mi hanno chiamato al governo (…) Io sono Sgarbi punto. Per cui, se quella cosa per cui sono chiamato deve essere ritenuta incompatibile vado per conto mio. Tornerò a lavorare a ...In sostanza: vediamo quanti nel governo sono nella mia situazione. E tutti siano chiamati a rispondere ...Che poi questo è ancora tutto da verificare, secondo Sgarbi. Il quale insiste: “Secondo le ...L'aveva annunciata già nelle scorse ore, adesso è arrivata la lettera di Vittorio Sgarbi alla premier Giorgia Meloni ...come anche tu hai fatto): cioè è la mia vita. Si tratta, come si capisce subito ...