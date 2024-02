Sgarbi | Meloni accoglie le dimissioni da sottosegretario alla Cultura | Scelta corretta dopo pronunciamento Antitrust

Sgarbi : "Dimissioni? Devo negoziarle col governo" - e scrive a Meloni : "I libri li hai venduti anche tu - controlli altri conflitti d'interesse" - la LETTERA

Vittorio Sgarbi torna sul caso delle dimissioni: "Non sono ancora un ex sottosegretario, in quanto le dimissioni le ho solo annunciate senza averle ... ()