Sgarbi | “In Italia la legge per i nemici si applica | per gli amici s’interpreta…”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il critico d’arte più famoso del Belpaese concede un’intervista particolare al Foglio e se la prende con Sangiuliano, ma non solo Una lite continua. Ma più per questioni d’orgoglio che altro. Vittorioè fatto così, aggressivo con le parole, permaloso nel carattere, ma sincero, quello che pensa, dice e su questo nessuno può dirgli nulla. E quanto gli è successo in questo ultimo periodo, soprattutto col ministro Sangiulano che l’ha puntato sin dall’inizio, sin da quando successe quella cosa al Maxxi, il famoso turpiloquio con linguaggio violento e insulti, il capo della cultura non l’ha mai più perdonato. Anzi, da lì è cominciata la guerra. Chi lo intervista, lo fa in modo ironico e pressante, tanto da dirgli che adesso, dopo le dimissioni, l’ex sottosegretario sarà più presente nelle varie città dove ha impegni istituzionali come Ferrara, Arpino, Urbino, Viterbo, ...