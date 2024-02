Sgarbi | Dimissioni? Devo negoziarle col governo | e scrive una lettera alla Meloni | Controlli altri conflitti d' interesse

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Vittoriotorna sul caso delle: "Non sono ancora un ex sottosegretario, in quanto lele ho solo annunciate senza averle ancora negoziate con il. In questo momento sono ancora nel pieno delle mie funzioni. La mia sarà una lunga agonia". Le sue“irrevocab