Sfumate e fumose le Nuance Nails alleggeriscono l’inverno 2024

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Non si può certo dire che decorare le unghie non sia un’arte. Tra colori, disegni tridimensionali e dettagli dorati, creare una manicure richiede introspezione e perizia e, in alcuni casi, anche una certa conoscenza della storia dell’arte. Ed è così che, tra sperimentazioni e reference più o meno puntuali, tra le tendenze unghie delè possibile scorgere design d’autore come quelli delle. Una fusione tra Impressionismo e Arte Astratta, che porta le unghie a colorarsi grazie a esplosioni di colore. Una nebbia variopinta, incisiva senza essere eccessivamente estrema grazie alla possibilità di combinarepastello e chiarissime, che virano dal bianco latte al rosa, fino ...