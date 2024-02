Servono oss e infermieri Pesa il turn over

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tra le assunzioni da graduatoria frutto di un concorso per il 2024, si legge nel Piano del fabbisogno triennale, sono previste quelle per coprire ildel personale sanitario dirigenziale in settori caratterizzati da un’importante sofferenza organizzativa e tese a garantire le attività di recupero delle liste di attesa. Quelle poi del comparto per assicurare, anche in questo caso, ildel personale del ruolo sanitario, quelle delle figure tecniche e amministrative necessarie a garantire gli investimenti previsti dal Pnrr da assegnare per il potenziamento del dipartimento tecnico. "Sulla base delle indicazioni regionali questa Azienda nel corso del 2021 – si legge ancora – ha progressivamente ridotto il numero delle unità di personale presenti in servizio con particolare riferimento al profilo di Cps ...