Serie turca Kopuk sub ita trama cast

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di lunedì 5 febbraio 2024) in onda sul canale turco Fox (che a breve cambierà nome in Now) dal 27 gennaio 2024.Ruba ai ricchi per dare ai poveri… È ancora un racconto di un eroe popolare, o il denaro stesso è diventato l’eroe per tutti noi, persino per i più poveri tra di noi? Ferhan ruba i soldi di funzionari corrotti, truffatori e di coloro che diventano ricchi tramite mezzi ingiusti, e offre una mano d’aiuto ai giovani impoveriti del suo quartiere, fornendo istruzione e assistenza alle loro famiglie. Una morte inaspettata scuoterà l’intera sua vita. Questo evento non solo lo metterà alla prova riguardo ai suoi ideali, ma anche riguardo al suo amore, e cercherà modi per superare questa prova. Quando si rende conto che non può combattere contro le ingiustizie come Ferhan da solo, adotta l’identità di Orhan. Così, mentre Ferhan lotta con il padre di Müjde, la donna che ama ma ...