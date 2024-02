Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Cvd Casalecchio 92 Magik 72 Cvd Casalecchio: Folli 10, Montanari, Sciarabba, Tabellini 13, Presti 2, Biasco 17, Fuzzi 18, Tognazzi 5, Ramzani 4, Albertini 16, Lelli 7, Rocca. All. Folesani. Magik: Fornari, Pedron ne, Manzi 9, Malinverni ne, Boffelli 38, Gorreri ne, Montanari 6, Saiz Otero 9, Tognato 2, Sangermano 6, Ferrari 2, Lasagni ne. All. Olivieri. Arbitri: Wong ed Ercolini. Note: parziali 20-18; 41-35; 72-56. Francesco Francia 77 Correggio 63 Francesco Francia: Chiusolo 3, De Ruvo 16, Degregori 10, Marzatico 2, Bavieri 3, Tosini 14, Bianchini 12, Oyeh 2, Turrini, Vivarelli 5, Balducci 6, Almeoni 4. All. Mondini. Correggio: Messori 3, De Toni 2, Galli ne, Morgotti 6, Sutera 10, Pini 13, L. Guardasoni 7, Zamparelli 4, Iori, M. Guardasoni 12, Lavacchielli 6. All. Pantaleo. Arbitri: Manzi e De Palo. Note: parziali 21-8; 45-24; 62-38. Gli altri risultati: Scandiano-Modena 79-58, ...