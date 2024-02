Serie B Quarto ko di fila | ultimo posto | contestazione a Lecco | Abbiamo dato tutto» | ma Bonazzoli ora traballa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ildeve ripartire da quanto di buono visto contro la Cremonese per provare la risalita. Sebbene sia arrivata la quarta sconfitta consecutiva, con il conseguentein solitaria, la squadra bluceleste sabato non ha assolutamente demeritato, tenendo conto che di fronte aveva la seconda della classe. Impegno, dedizione e applicazione non sono mancati ai giocatori lecchesi che hanno pagato a caro prezzo l’involontario fallo di mano di Frigerio ad inizio ripresa. I nuovi? Diamo loro il tempo di integrarsi, Lunetta è stato subito pimpante quando è entrato, Ierardi dietro è parso un buon centrale (manca però velocità lì in mezzo), Lamanna un portiere di spessore, Frigerio una piacevole sorpresa. Benino Listkowski. Salcedo? Volenteroso, ma poco pratico e lì davanti serve esserlo. La domanda è: perché gli uomini di mercato non ...