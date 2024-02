Serie A | Roma-Cagliari 4-0

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Labatte il4-0 nel posticipo della 23/a giornata diA e Daniele De Rossi centra così il tris di vittorie dal suo arrivo in panchina al posto di Josè Mourinho. Tutto facile per i giallorossi, in vantaggio già al 2' con Pellegrini prima del raddoppio di Dybala al 23'. L'argentino realizza il 3-0 a inizio ripresa su rigore, per fallo di mano di Petagna, mentre di testa al 14' segna anche il 19enne Huijsen.

ROMA. Cagliari brutalmente sconfitto in trasferta. Contro la Roma di De Rossi incassa quattro reti. “Con la tua romanità ci hai fatto innamorà. Mr. Ranieri uno di noi per l’eternità”. I tifosi della R ...con la prima rete in Serie A, e in maglia giallorossa, di Dean Huijsen. I giallorossi salgono a quota 38, a -1 dal quarto posto, occupato momentaneamente dall’Atalanta, a 39; i sardi restano ...La 23esima giornata di Serie A si è chiusa con Roma-Cagliari. Terza vittoria consecutiva per i giallorossi, che contro i sardi si impongono con il netto punteggio di 4-0. Gara già indirizzata nel ...