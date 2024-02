Serie A | Lewis Ferguson | l’arma segreta di Motta… che punta a far saltare gli Europei con la Scozia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 2024-02-05 12:16:37 Calcio italiano: Hnon ci sono dubbi su questo(Hamilton,, 1999) finirà in una grande Premier League. Lui stesso riconosce che il suo destino è nel campionato inglese, anche se non fissa una data per il trasferimento. E anche se si parla tanto di Bologna, Zirkzee o Thiagol’ESOC è uno dei pezzi forti della squadra rivelazione di questa stagione in Italia. E Non è la sua prima buona stagione Perché questo corso,ha già partecipato a 7 reti inA, le stesse dell’intera scorsa edizione. Cinque gol segnati per lui e, in più, due assist. A febbraio ha già eguagliato i sette gol del 2022-23. Un centrocampista con tanto arrivo che ha il chiaro dono dell’opportunità. Un giocatore che rompe la seconda linea e ha un’enorme ...