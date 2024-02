Serie A Femminile – Milan-Fiorentina 2-2 | pareggio ricco di emozioni

Oltre al big match tra Conegliano e Milano, oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la 19ma giornata della Serie A1 di Volley ... (oasport)

Si chiude anche la sesta giornata del girone di ritorno di A1 femminile di Volley e la notizia non troppo sorprendente è un’altra prova di forza da ... (sportface)

Calcio femminile : la Roma vince il big match di Serie A! Contro la Juve finisce 3-1 - successo per la Samp

La Roma mette la terza e vola in classifica. Le giallorosse hanno infatti sconfitto la Juvents per 3-1 nel big match valido per la quindicesima ... (oasport)