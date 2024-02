Serie A | dal 2024 2025 Enilive sarà title sponsor

(Di lunedì 5 febbraio 2024), la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, ildellaA dal campionato/25, per tre stagioni. Nell’ambito dell’accordo,darà il suo contributo al mondo del calcio attraverso l’introduzione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. L’azienda esprime grande entusiasmo per l’avvio della partnership con la LegaA, che consentirà alla società di essere sempre più vicina a tutti gli italiani, e di far conoscere il nuovo brand e la trasformazione che esso rappresenta ai milioni di clienti che ogni giorno già frequentano e vivono la nostra capillare rete di stazioni di servizio.è la società di Eni dedicata alla mobilità sostenibile e alla sua rete ...

Il Calciomercato invernale in Serie A, e in tantissimi altri campionati in giro per il Vecchio Continente, si è concluso la settimana scorsa con ... (metropolitanmagazine)

Pisa , 5 febbraio 2024 – Sconfitta amarissima per il Cosmocare CUS Pisa , nel derby di serie C in casa con la Toscana Food Pallacanestro Don Bosco ... (sport.quotidiano)

Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, sarà title sponsor della Serie A dal campionato 2024/25 per tre stagioni. Dopo ...Novità importanti per la Lega Serie A che dopo 25 anni interrompe la partnership con Tim e cambia title sponsor. Quello nuovo sarà Eni, la multinazionale di Claudio Descalzi che ...Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, sarà Title sponsor della Serie A dal campionato 2024/25, per tre stagioni. Nell’ambito dell’accordo, Enilive darà il suo c ...