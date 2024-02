Serie A | Casini tuona | “C’è bisogno di maggiore autonomia”

Lorenzo Casini , presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa a margine dell’assemblea andata in scena oggi Lorenzo Casini , ... (calcionews24)

Sono queste le parole con cui il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha messo sul tavolo la minaccia dei club del massimo campionato di scindersi dalla Figc. Un tema più volte agitato come ...Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato in conferenza stampa in occasione dell'Assemblea di Lega: «Il sistema federale e il modello organizzativo dove la Serie ...La Serie A cambia title sponsor e passa da TIM a EniLive, con accordo quinquennale e incremento da 18 a 22 milioni l’anno. De Siervo: “Mi volevo associare al ringraziamento del presidente Casini per ...