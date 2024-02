Serie A | addio a Tim | il nuovo sponsor sarà Eni

Disco rosso per l’ Italgronda Futsal Prato in coppa Italia di Serie B. I pratesi hanno perso in casa 5-7 il match del primo turno in gara unica con ... (sport.quotidiano)

Calciomercato Napoli , a Sorpresa un calciatore della rosa di Walter Mazzarri potrebbe partire in prestito per andare in Serie B. Ultimi giorni di ... (spazionapoli)

Al termine dell'assemblea che si è tenuta questo pomeriggio, la Lega ha optato per un cambio nome per il nostro campionato. Non sarà più Tim il title sponsor. A subentrare al colosso della telefonia s ...Nel 1951 venne acquistato dalla Cremonese per 500 mila lire. A Cremona disputò due stagioni conquistando la serie C mettendosi in evidenza nel ruolo di terzino, tanto che nel 1953 venne acquistato ...In un intervista il "Ninja" ha parlato della situazione attuale della Roma, smentendo le voci di un suo ritorno in Serie A con la maglia giallorossa.