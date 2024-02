Sergio D’Ottavi lo chiede a Greta | come reagisce la Rossetti

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni GF, le incredibili rivelazioni diha reagito, con cui la storia sembra morta sul nascere? GRANDE FRATELLO: LE PAORLE DISU- Siamo oramai a ridosso della trentaquattresima puntata del GF, Reality Show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di spettatori, in cui non ci sarà l’eliminazione di alcun gieffino. Si tornerà a parlare di ...