Sempre più adolescenti è a rischio dipendenza da videogiochi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) AGI - Ore e ore trascorse su internet,con il cellulare in mano. Quando video o giochi diventano ossessione, c'è da preoccuparsi. Tanto più se il problema riguarda i nostri figli.più spesso, infatti, si sente parlare di Internet Gaming disorder ovvero unapatologica da internet che siano giochi, video o social network, tanto che nel 2019, nel corso della 72a World Health Assembly tenutasi a Ginevra per aggiornare l'undicesima versione dell'International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11), l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito ufficialmente il Gaming Disorder - GD all'interno della sezione inerente ai disturbi del comportamento relativi alle dipendenze. In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete (Safer Internet Day), che ricorre il 6 ...