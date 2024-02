Segnalini | Da questa notte lavori in via Stazione Cesano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Inizieranno(tra il 5 e il 6 febbraio), dalle 21 alle 6 del mattino, iin via delladiper una lunghezza di circa 6,5 km. Le lavorazioni prevedono il rifacimento del manto stradale fino a 10 cm, la sistemazione delle banchine nei tratti privi di marciapiedi (per il miglioramento del deflusso delle acque di piattaforma), il rifacimento della segnaletica orizzontale e dove necessario la messa in quota di chiusini e caditoie. Il cantiere è eseguito da Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), nell’ambito deigiubilari. A breve inizieranno ianche in via di Baccanello sempre nel municipio XV e via di Santa Maria di Galeria nel municipio XIV, nel complesso delle tre grandi arterie le lavorazioni hanno un ...