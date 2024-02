Se trovi una zecca all’interno di casa tua | ecco cosa devi sapere

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Mi piace pensare di avere amore e comprensione per tutte le creature. Persino i ragni e i serpenti, fobie piuttosto comuni tra gli esseri umani, non mi spaventano al punto da indurmi a prendere provvedimenti per evitarli. Si potrebbe dire che ho un’alta soglia di tolleranza per le bestie striscianti… ma non per le zecche. Il fatto è che non sono solo fastidiose (per non dire invasive e, beh, abbastanza da far accapponare la pelle alla maggior parte delle persone), ma possono anche essere pericolose. Le zecche possono essere portatrici di malattie debilitanti, tra cui la malattia di Lyme e la febbre maculosa delle Montagne Rocciose, per cui è inutile dire che probabilmente non sono gli ospiti migliori da intrattenere in… Detto questo, a seconda del luogo in cui vivete, del periodo dell’anno e del fatto che abbiate o meno animali domestici in ...