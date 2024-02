Se solo scomparisse Israele

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È in un contesto di uso militante della Storia che si inserisce la denuncia presentata dal Sudafrca controper crimini contro l'umanità a Gaza” scrive lo storico Georges Bensoussan su Le Point. “Oggi l’obiettivo è lanciare l’accusa di genocidio dal Sudafrica, che ha ospitato la conferenza di Durban nel 2001, per offuscare il crimine contro l'umanità iniziale da cui deriva l'attuale guerra, quello degli atti commessi il 7 ottobre 2023, la cui natura stessa era genocida. Un accesso di crudeltà, testimone nondei "costumi barbari" che avevamo già visto all'opera nel 1929 e nel 1948, ma anche di un piano per eliminare dal mondo un nemico che era stato privato, prima e dopo la sua morte, di qualsiasi carattere umano che lo legasse al nostro mondo. Da qui, la profanazione dei cadaveri, le decapitazioni e persino il "furto" della testa di un ...