“Se Kate Middleton rivelasse il motivo del suo lungo ricovero in ospedale la notizia avrebbe un effetto stratosferico”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) E secosa l’ha trattenuta per 13 giorni ine perché starà lontano dagli impegni pubblici per tre mesi? Laundirompente, “”. Ne è certa l’esperta di cose reali Emily Nash, giornalista di Hello! e protagonista di A Right Royal Podcast. La stampa internazionale non ha mai smesso di cercare ogni dettaglio su quanto accaduto alla futura regina scomparsa dai radar dal giorno in cui, insieme ai reali, ha partecipato alla messa di Natale accanto ai suoi bambini, George, Charlotte e Louis e al marito William. Un’immagine di sorrisi e affetto, di eleganza in blu per lei e la sua nota magrezza, ma nulla che lasciasse prefigurare il futuro, avvenuto il 16 di ...