Scuola | il liceo Virgilio processa i 300 “occupanti recidivi” | rischiano fino a due settimane di sospensione

Al via la quarta edizione del progetto Arte&Psiche che si riconferma al liceo Ginnasio Pansini nella sede di via Sangro, grazie alla sensibilità ... (ildenaro)

Milano – È finita , con un giorno di anticipo sul programma, l’occupazione all’Istituto Severi Correnti in via Alcuino 4, zona Citylife. Gli studenti ... (ilgiorno)

“Taylor Swift a scuola era odiata dai compagni di classe”. Le rivelazioni sugli anni del liceo

Superstar acclamata in ogni dove, ma per Taylor Swift non è stato sempre così. Soprattutto agli inizi erano in molti a non poterla sopportare e a ... (ilfattoquotidiano)