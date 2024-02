Scuola | Enaip Varese | ' già attivato supporto psicologico per ragazzi e docenti'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "Questa mattina, nell'atrio di ingresso della sededi via Uberti a, si è verificato un episodio di cronaca: un'insegnante è stata ferita con un'arma da taglio da uno studente minorenne, soggetto a diagnosi funzionale". Lo scrive in una nota l'di, l'istituto scolastico dove è avvenuta l'aggressione. "I fatti -si legge nella nota- si sono verificati dopo le ore 8, all'inizio dell'attività scolastica. La docente ferita è stata subito soccorsa dai colleghi e dal personale di segreteria che ha allertato prontamente i soccorsi e le forze dell'ordine. I soccorritori, arrivati sul posto immediatamente, hanno prestato le prime cure all'insegnante che è sempre stata cosciente. Il fatto è avvenuto all'interno dell'atrio scolastico; successivamente il ragazzo si è soffermato nei pressi dellaa parlare con alcuniin attesa delle forze dell'ordine". "La-prosegue la nota- è consapevole della gravità dell'accadimento e si è già attivata per dare aie aiunal fine di affrontare al meglio la situazione, per quanto possibile".