Scuola | ass Dimaggio | ' aggressione dimostra emergenza educativa | servono strumenti'

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "Esprimo tutta la mia vicinanza e l'augurio di pronta guarigione all'insegnante aggredita questa mattina, oltre che la massima solidarietà nei confronti di chi svolge un ruolo tanto importante come quello dell'istruzione dei nostri ragazzi e ragazze". Così l'assessora ai Servizi educativi del Comune di Varese Rossellacommentando l', avvenuta stamane a Varese, da parte di uno studente che ha colpito una insegnante alla schiena con un coltello. "Questi fenomeni -afferma- sono il segno di un'no come sia urgente che il governo metta in campo risorse e, anche per il supporto psicologico per i nostri ragazzi, e non si lascino soli insegnanti e giovani in luoghi così importanti come le scuole".