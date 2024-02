Scossa di terremoto Magnitudo 5 a PAPUA | INDONESIA Ecco i dettagli

Un anno fa, il 6 febbraio 2023, alle 4.17 del mattino, un terremoto di magnitudo 7,9 su abbatteva sulla zona al confine tra la Turchia e la Siria. Seguivano molteplici scosse di assestamento, tra cui ...In Turchia un bambino su tre che ha perso la casa a causa del terremoto di un anno fa vive ancora in rifugi temporanei, mentre sia in Turchia che in Siria i più piccoli lottano con l’ansia e altri pro ...di Enrico Pescatore – Nel 1783, nella provincia di Reggio Calabria si verificò un intenso sciame sismico caratterizzato da 949 scosse. Questo intenso fenomeno naturale culminò con due gravi terremoti, ...