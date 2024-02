Scoppia il “caso Maignan” | Milan preoccupato | tutti i motivi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Mikeè certamente uno dei portieri migliori della Serie A e d’Europa ma ora esplode ilintorno alla sua figura. I rossoneri si sono affidati ai suoi guantoni tre stagioni fa e sono riusciti anche a vincere uno Scudetto grazie alle sue grandi parate e ai miracoli che hanno permesso di guadagnare punti anche in partite in cui sembrava andare tutto per il verso sbagliato. Ma alla terza stagione stanno iniziando i primi grandi problemi perche ora può diventare un vero e proprioper il. Il portiere francese non sta tenendo gli stessi ritmi delle ultime due stagioni e il suo rendimento è calato vertiginosamente. In società si stanno chiedendo idei suoi cali di tensione e presto decideranno il da farsi....