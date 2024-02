Scoop | Rufus Sewell e Gillian Anderson nelle immagini del film sull' intervista scandalo al Principe Andrea

Svelate oggi le prime immagini del film Netflix con Gillian Anderson nei panni dell'ex conduttrice della BBC Emily Maitlis Quest'oggi sono state diffuse in rete le prime immagini di Rufus Sewell e ...New photos from the Netflix film show Rufus Sewell, who portrays the duke, and Gillian Anderson, who plays Emily Maitlis.Netflix has released first-look photos from an upcoming film about Prince Andrew's 2019 BBC Newsnight interview with Emily Maitlis. Scoop takes a look at the bombshell interview which saw the Duke of ...