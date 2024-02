Scontri nel centro a Ponte Galeria | 14 cittadini fermati

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Agenzia Nova) – Sarebbero 14 iper glidi ieri all’interno deldia Roma. In seguito al suicidio del giovane africano neldi permanenza per i rimpatri, avvenuto ieri (4 febbraio 2024), si sono verificati disordini all’interno della struttura.stranieri hanno lanciato oggetti e appiccato incendi, aggredendo le forze dell’ordine che presidiavano la zona. Al momento dei disordini erano presenti cinque carabinieri del Reggimento Lazio, in servizio di ordine pubblico che sono stati oggetto di lancio di sassi e indumenti incendiati. Due militari sono rimasti lievemente feriti, uno alla caviglia riportando una slogatura, e uno causa sassata ricevuta al polpaccio. Sanitari, intervenuti, hanno ...

Per fortuna tutto si è risolto in breve tempo e senza conseguenze particolarmente gravi grazie alla presenza delle forze dell'ordine (ilgiornale)

