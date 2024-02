Scontri al Centro migranti di Ponte Galeria | aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio | 14 arresti

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 febbraio 2024 – Quattordiciperal. Dopo glial Cpr di Roma, la procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda del 22enne che si è tolto la vita aldi. A breve verrà affidato l’incarico per l’autopsia sul corpo del ragazzo, originario della Guinea, trovato dai compagni in fin di vita. Carabinieri feriti Le proteste sono scoppiate dopo il ritrovamento di un 22enne, originario della Guinea, impiccato con un lenzuolo a un grata. Al momento dei fatti, al Cpr erano presenti 5 carabinieri del Reggimento Lazio, raggiunti dal lancio di sassi e indumenti incendiati. Tra questi, 2 militari sono rimasti lievemente feriti: uno con una caviglia slogata e ...

Un ragazzo di 22 anni, nato in Guinea, si è impiccato nel Centro di permanenza e respingimento di Ponte Galeria dopo aver chiesto che il suo corpo venisse riportato in Africa, a casa, e per questo ave ...ROMA, 05 FEB - Sono quattordici al momento gli arresti per i disordini di ieri nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria a Roma. La protesta è scoppiata dopo il suicidio all'alb ...