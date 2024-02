Scommesse Sanremo 2024 | su chi puntare? Le quote dei bookmaker

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Su chi scommettere per una puntata last minute sulla vittoria del Festival di? I pronostici impazzano, così come le quotazioni. Quindi su chianche per giocare fra amici e in maniera amatoriale? I maggiori siti didanno ancora favorita Annalisa a 3.50, davanti ad Angelina Mango a 4, Geolier a 7.50, Negramaro e Alessandra Amoroso a 9 e Loredana Bertè a 12. Più staccati i The Kolors a 16, Mahmood, Irama, Il Volo ed Emma a 20, Diodato a 25, Mr Rain, Ghali, Gazzelle, Fiorella Mannoia e Dargen D'Amico a 33, Renga e Nek e Clara a 50, Rose Villain e I Santi Francesi a 66 e infine Sangiovanni, Ricchi e Poveri, Maninni, La Sad, Il Tre, Fred De Palma, Bnkr44, Big Mama e Alfa a 100. Idanno lotta a due per la vittoria finale del Festival di...