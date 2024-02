Sci | Goggia frattura tibia e perone | operata nel pomeriggio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (askanews) – Sofiaè stata sottoposta presso la Clinica La Madonnina di Milano ad una TAC e a una risonanza magnetica che hanno evidenziato unadellae del malleolole della gamba destra, le quali saranno ridotte chirurgicamente nel corso del. L’operazione verrà effettuata dal dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. Purtroppo per Sofiala stagione è finita. L’azzurra era in testa alla classifica di specialità di discesa in Coppa del Mondo L'articolo proviene da Ildenaro.it.