Sci | Goggia | ' altro infortunio che interrompe rincorsa a Cdm discesa | saprò rialzarmi ancora'

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “Unchela miaad una nuova Coppa del mondo di, ma anche stavolta”. Lo ha dichiarato la sfortunata campionessa bergamasca Sofiaprima di entrare in sala operatoria dopo l'a Ponte di Legno.

La stagione di Sofia Goggia si interrompe sul più bello. Dopo esser tornata competitiva in gigante e aver conquistato due podi a Cortina d'Ampezzo, ... (ilgiornaleditalia)

Milano, 5 feb. (Adnkronos) – “Un anno vola via e guardiamo con speranza e fiducia all’ incredibile forza della nostra bergamasca, in vista dei ... (calcioweb.eu)

La campionessa italiana si è fratturata la tibia e il malleolo tibiale della gamba destra durante un allenamento in gigante.Roma, 5 feb. (askanews) - 'Dispiace sempre quando si fa male un atleta. Sofia, in particolare era in un momento molto positivo: forte nella ...La Goggia era impegnata nel terzo giro del primo giorno di allenamento sulla pista Casola Nera di Pontedilegno (Bs), dove stava preparando il prossimo appuntamento di Coppa del mondo a Soldeu. Mentre ...